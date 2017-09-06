Минприроды заявило об отсутствии претензий к работе ушедшего руководителя Росгидромета

Кадровые перестановки в Росгидромете обусловлены именно тем, что прежний руководитель ведомства Александр Фролов достиг предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель Минприроды.

«Уход Александра Фролова с поста руководителя Росгидромета связан с пенсионным возрастом. Претензий к его работе не было», - подчеркнул он.

Ранее в среду председатель правительства Дмитрий Медведев освободил руководителя Росгидромета Александра Фролова от занимаемой им должности. Возглавил Росгидромет заместитель Фролова Максим Яковенко.

Фролов родился 2 сентября 1952 г. Он возглавлял Росгидромет с 2010 г. по сегодняшний день.