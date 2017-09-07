Бизнес-омбудсмен назвал процесс над Улюкаевым «политическим»

Процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют в получении взятки в размере $2 млн, является «политическим», заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Титова, он следит за процессом по СМИ. Бизнес-омбудсмен отметил, что Улюкаев «к нам не обращался, мы помогаем только предпринимателям». «Пока не могу сказать своего вывода. Понятно, что это какой-то политический процесс», – сказал Титов, отвечая на вопрос, следит ли он за процессом и считает ли он его справедливым.

Титов отметил, что тот факт, что процесс «открыт», это уже «многое говорит».