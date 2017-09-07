Суд приговорил к 12 годам колонии бизнесмена, захватившего заложников в Ситибанке

Московский окружной военный суд приговорил к 12 годам тюрьмы предпринимателя Арама Петросяна, который летом 2016 г. захватил заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы. «Признать подсудимого виновным в терроризме и захвате заложников. Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в приговоре судьи.

24 августа 2016 г. в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы зашел мужчина, на шее которого была закреплена коробка с проводами, и стал угрожать взорвать себя. В этот момент в помещении банка находились четыре человека, никто из заложников не пострадал. Захватчик сдался правоохранительным органам и признал вину.