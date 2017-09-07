Представитель Росимущества рассказал в суде о позиции по приватизации «Башнефти»

Росимущество не видело препятствий к приватизации «Башнефти» «Роснефтью», рассказал в суде по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров.

Свидетель сказал, что не принимал участия ни в одном совещании по приватизации «Башнефти», однако подписывал договор об агентских услугах с ВТБ и «это был типовой договор». С позицией Улюкаева о препятствиях к участию «Роснефти» в приватизации как госкомпании знаком из СМИ, отметил Соколов.

Его собственное управление подготовило письмо, из которого следует: препятствий для участия «Роснефти» нет, однако дополнительные критерии – в компетенции правительства. «Направлена позиция, что <...> ограничений на участие компании, которая косвенно контролируется государством, нет, ограничения могут быть установлены на основании решения правительства», – показал Столяров.

Такой ответ был дан по заданию Минэкономразвития, которое исполняло поручение вице-премьера Аркадия Дворковича – обеспечить выполнение распоряжения президента, исходя из нецелесообразности участия компаний с полным или косвенным госучастием, вспоминает свидетель.

Ранее сообщалось, что президент России передал в правительство письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о намерении приобрести «Башнефть» с требованием: рассмотреть.

Прокуроры снова обнаружили противоречия в свидетельских показаниях, данных на суде, и тем, что он говорил во время следствия: тогда он помнил, что, судя по информации СМИ, Улюкаев кардинально изменил свою позицию о возможности участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти» – сперва возражал, а потом признал возможным.

Бывший министр экономического развития Улюкаев обвиняется во взятке в $2 млн, которую, по данным следствия, он получил в офисе «Роснефти». По версии следствия, Улюкаев просил взятку за то, чтобы снять препятствия к приватизации «Башнефти».