Дворкович оказался в списке свидетелей защиты по делу Улюкаева

Вице-премьера России Аркадия Дворковича привлекли к делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в качестве свидетеля защиты, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе.

«Конечно, есть», – сказала она в ответ на вопрос, есть ли Дворкович в списке свидетелей. Адвокат уточнила, что вице-премьер значится в списке свидетелей защиты, а не обвинения.

Квеидзе заявила, что вызовет ли чиновника на допрос в суд, в настоящий момент «не известно». Однако, скорее всего, как уточнила собеседница РБК, Дворкович на заседание не придет. «Да, он не придет», – заявила адвокат.

7 сентября в Замоскворецком суде проходит третий день допроса свидетелей по данному делу. 5 сентября прокурор озвучил записи прослушки переговоров Улюкаева с директором «Роснефти» Игорем Сечиным.