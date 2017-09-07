Порошенко назвал главную угрозу государственности Украины

Без завершения реформ Украина рискует потерять государственность, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая сегодня с ежегодным обращением к парламенту. «Есть еще худшая перспектива: без завершения реформ у нас есть риск потерять государственность, и нас просто не станет», – сказал президент страны.

Впрочем, это пессимистический сценарий, которого он не допустит, заверил Порошенко. Он снова выступил против парламентской республики на Украине: «Никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и отдать его парламенту».

Президент отметил, что одним из основных вызовов, с которыми сталкивается Украина, является близость избирательной кампании, поскольку до выборов 2019 г. осталось мало времени для проведения реформ. «У нас остался только год для того, чтобы активно поработать над реформами», – сказал он. Президент также назвал вызовом «популизм, который эксплуатируют некоторые политические партии».

«Угрожает Украине анархия и атаманщина, когда отдельные маргинальные группы пытаются оспорить монопольное право на применение государством силы», – заявил Порошенко.

По его словам, остроту данного вопроса удалось смягчить, однако полностью его снять с повестки дня пока не удалось, особенно в условиях, когда этим пытается воспользоваться страна-агрессор. Порошенко признал, что Украина не может выбить силой Россию из Крыма. «По Крыму. Можем ли мы выбить Россию оттуда силой? Реально – нет. Уйдет ли она сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем... И мы должны создать все условия, чтобы оно ей [Москве] припекло», – сказал президент Украины.