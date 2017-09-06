Миротворцы ООН в Донбассе вряд ли появятся

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Киев до последнего времени был категорически не согласен учитывать точку зрения ЛНР и ДНР в этом вопросе и даже просто разговаривать с ними напрямую, отмечает Чеснаков Igor Golovniov / ZUMA PRESS / TASS

Президент Владимир Путин во вторник заявил, что поручит МИД России внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении в Донбассе миротворцев ООН. Как пояснил Путин на пресс-конференции в Китае, они должны находиться только на линии разграничения и исключительно для охраны миссии ОБСЕ, а решение этого вопроса возможно лишь после отвода тяжелой техники и при условии «прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР».

Это предложение расходится с позицией Украины, президент которой Петр Порошенко с момента заключения минских соглашений в феврале 2015 г. требует ввести миротворческий контингент ООН на всю не подконтрольную Киеву территорию и особенно в район российско-украинской границы. 22 августа он пообещал поднять этот вопрос на предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Представитель Украины в минской контактной группе Ирина Геращенко во вторник, комментируя предложение Путина, подчеркнула, что «миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на российско-украинской границе». На прямые контакты с ДНР и ЛНР в Киеве тоже не согласны, говорится в заявлении МИД Украины: «Не может быть речи о получении согласия на проведение миротворческой миссии от незаконных вооруженных формирований».

Петр Порошенко президент Украины Вопрос миротворческой миссии ООН <...> продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание России установить мир на Донбассе, оставить Украину в покое.

Между тем самопровозглашенные республики настаивают на обсуждении этого вопроса в рамках контактной группы, сообщил ТАСС представитель ЛНР в ее политической подгруппе Родион Мирошник. Но сначала надо добиться разведения сторон, а этого, по словам Мирошника, по вине украинской стороны уже много месяцев не удается сделать даже на одном участке в районе станицы Луганской.

Путин предъявил позицию, которую Россия готова поддержать при голосовании в Совбезе, говорит политолог Алексей Чеснаков, и теперь все зависит от украинской стороны. Но ни одного из перечисленных Путиным условий ввода миротворцев в Донбасс не было в пакете предложений Порошенко, а против предложенного им механизма возражали почти все стороны минских переговоров, напоминает эксперт. По его словам, ОБСЕ тоже не понимала, как будет работать предложенный Порошенко механизм: ввод миротворцев предполагает гарантии для них и никто не будет их вводить, если одна из сторон категорически против. Кроме того, условием со стороны ООН является еще и согласие обеих сторон конфликта, но Киев до последнего времени был категорически не согласен учитывать точку зрения ЛНР и ДНР в этом вопросе и даже просто разговаривать с ними напрямую, отмечает Чеснаков.

После телефонного разговора лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция и Германия) 22 августа Порошенко заявил, что на нем обсуждался и вопрос о миротворцах ООН, хотя в отчетах других участников об этом не упоминается. «Если бы у нас получилось с голубыми касками, то это стало бы первым значительным шагом к отмене санкций против России», – заявил во вторник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль телеканалу N-TV, не уточнив, о каком формате их присутствия идет речь.