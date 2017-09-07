Суд отказал в вызове Дворковича свидетелем по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы отказал защите бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева в вызове в суд вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом сообщили «Интерфаксу» адвокаты подсудимого.

«Защита заявляла ходатайство о вызове Дворковича в суд, мы очень хотели его допросить, но суд отказал нам в вызове его в суд для дачи показаний в качестве свидетеля по делу», – сказали адвокаты.

Вместе с тем защитники не исключили повторного ходатайства о вызове в суд вице-премьера на стадии представления доказательств стороной защиты.