Путин и Абэ лично подпишут мирный договор между Россией и Японией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они решили, что именно они подпишут мирный договор между двумя странами.

«Самое главное для японо-российских отношений - заключение мирного договора, так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. Мы на этот раз пришли к новой решимости, что именно нашими руками подпишем мирный договор», - сказал Абэ по итогам переговоров с Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Кроме того, премьер-министр заявил, что договорился с Путиным снова провести встречу - во время саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре текущего года. «Мы намерены с ним вести диалог, пользуясь всеми возможностями», - отметил он.