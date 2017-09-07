Японский премьер призвал Путина поставить точку в ненормальной ситуации и заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина преодолеть все трудности и заключить мирный договор между Россией и Японией.

«Всего лишь за один год между Японией и Россией начались подвижки, которых мы не смогли сделать за 70 лет до этого. Если продолжать такие шаги еще год, а потом еще год, то уверен, что мы увидим впереди не что иное, как блестящее будущее российско-японских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся потенциал», – сказал Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он добавил: «Именно ради этого мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Владимир, эту обязанность должны мы выполнить вдвоем».