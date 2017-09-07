Путин выразил уверенность, что войны на Корейском полуострове не будет

Президент России Владимир Путин разделяет уверенность южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в том, что войны на Корейском полуострове не будет. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин добавил, что такой позиции придерживается и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет, у всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами», – сказал Путин.

Со своей стороны президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил: «На Корейском полуострове, а также в регионе в целом не будет войны. Я могу с уверенностью об этом сказать».