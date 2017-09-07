Президент Южной Кореи сравнил дух Путина с духом амурского тигра

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что дух президента России Владимира Путина похож на дух амурского тигра: «Многим кажется, что ваш дух, г-н президент, напоминает дух амурского тигра». «Ин» в моем имени – это тоже «тигр», – говорит президент Южной Кореи.

Он выразил надежду на дальнейшую поддержку Москвы в вопросе санкционного давления на КНДР. «Я благодарю Россию за активное участие в применении санкций в отношении Северной Кореи и желаю, чтобы Россия продолжала поддержку в этом вопросе», – сказал Мун Чжэ Ин. Он назвал недавнее ядерное испытание КНДР «провокацией».