Во время танковых стрельб в Ленинградской области погиб военнослужащий, пятеро ранены

Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при проведении плановых стрельб на полигоне в Ленинградской области, сообщает штаб Западного военного округа (ЗВО).

«В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения», - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Все пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная помощь.

«На месте происшествия работает комиссия ЗВО», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг «около 12.30 мск при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошет) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения».