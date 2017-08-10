Быстрее, точнее, мощнее

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Солдаты из 28 стран играют в Армейские международные игры
Армейские международные игры проходят с 29 июля по 12 августа. На фото зенитно-ракетная мишень РМ-75 «Армавир» (на первом плане) и запуск ракеты С-300 на этапе конкурса «Ключи от неба» в Астраханской области
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Соревнования проходят в России, Китае, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. На фото казахский военнослужащий со служебной собакой преодолевает полосу препятствий
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В играх соревнуются команды 28 стран, ещё семь государств направили наблюдателей. Конкурс «Безопасный маршрут» на полигоне в Тюмени
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Полоса препятствий в Новосибирске
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Девушка на полигоне «Ашулук» в Астраханской области
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Конкурс «Рембат-2017» в Омске
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Зрительница на фоне стрельб из зенитно-ракетного комплекса С-300 в Астраханской области
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Экипаж из Белоруссии на конкурсе «Танковый биатлон» на полигоне Алабино
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Российский солдат на играх в Новосибирске
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Конкурс «Авиадартс» на полигоне Чанчунь, КНР
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Мальчик осматривает танк на полигоне под Тюменью
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Танк азербайджанской команды
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Конкурс «Отличники войсковой разведки», Новосибирск
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Упражнение «вождение специальной техники»
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Состязание по стрельбе из штатного оружия
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Соревнования водителей БМД на полигоне Хаодянь, КНР
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Сербский военнослужащий на конкурсе поавров, полигон Алабино, Московская область
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