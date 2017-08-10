Быстрее, точнее, мощнее

Maxim Shemetov / Reuters

Армейские международные игры проходят с 29 июля по 12 августа. На фото зенитно-ракетная мишень РМ-75 «Армавир» (на первом плане) и запуск ракеты С-300 на этапе конкурса «Ключи от неба» в Астраханской области

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