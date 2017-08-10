Безопасность и право

Быстрее, точнее, мощнее

Солдаты из 28 стран играют в Армейские международные игры
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