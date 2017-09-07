Порошенко посетовал на то, что Киев не может вернуть Крым силой

Украинский президент Петр Порошенко во время ежегодного обращения к парламенту посетовал, что забрать Крым у России при помощи силы не получится. По его словам, это нереалистично. Он также сказал, что самостоятельно полуостров в состав Украины не вернется. Украина не может создать для России такие условия, при которых Крым станет непосильной ношей для Российской Федерации.

При этом украинский лидер отметил, что власти страны делают все возможное для того, чтобы вернуть полуостров при помощи доступных инструментов международного права. Украина вводит санкции, подает иски в суды против России, уточнил он.

Киевские власти не раз заявляли, что Крым должен вернуться в состав Украины. Однако Порошенко считает, что это должно произойти по дипломатическому пути.

Крым стал российским субъектом в марте 2014 г. Решению присоединиться предшествовал референдум. Согласно итогам голосования за воссоединение с Россией голоса отдали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.