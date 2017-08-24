Они могли переплачивать за роуминг своих абонентов на полуострове

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Крымский «К-телеком» оказался намного рентабельнее российских операторов Д. Абрамов / Ведомости

Крымский мобильный оператор «К-телеком» (работает под брендом Win Mobile) в 2016 г. заработал 10,8 млрд руб., что на 5% больше итога 2015 г., следует из базы «СПАРК-Интерфакс» (данные согласно российским стандартам бухгалтерского учета). А чистая прибыль «К-телекома» выросла на 6% до 5,86 млрд руб. Таким образом, рентабельность оператора по этому показателю в 2016 г. составила 54%, подсчитали «Ведомости».