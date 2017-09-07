Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на полигоне в Ленинградской области

Состояние двоих пострадавших при взрыве на полигоне в Лужском районе Ленинградской области оценивается как тяжелое. Об этом рассказал ТАСС главный хирург Ленобласти Олег Эргашев.

В настоящий момент пострадавшие находятся в Лужской межрайонной больнице. Как только они будут транспортабельны, их переведут в Военно-медицинскую академию, добавил Эргашев.

Собеседник агентства подтвердил, что в результате взрыва на Лужском полигоне Западного военного округа пострадали шесть военнослужащих - один погиб на месте, остальные получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести.

Ранее в четверг стало известно, что «около 12.30 мск при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошет) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения». Об этом, в частности, информировал штаб Западного военного округа (ЗВО).