Сейсмологи предупредили о цунами после землетрясения в Мексике

Сильное землетрясение, произошедшее в пятницу у тихоокеанского побережья Мексики, может привести привести к формированию цунами, сообщили в Центре предупреждения о цунами в Тихом океане. Предупреждение касается Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Эквадора.

Цунами действительно сформировалось, но оказалось слабым: высота волны на побережье Мексики не превысила одного метра, сообщил затем Центр предупреждения.

Ранее мексиканские сейсмологи сообщили, что, по их данным, землетрясение произошло в акватории Тихого океана у побережья штата Чьяпас. По подсчетам Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,4, Геологическая служба США указывает магнитуду 8,1, эпицентр - в океане в 87 км к юго-западу от города Пихихиапан. Землетрясение ощущалось и в Мехико - на расстоянии свыше 600 км.