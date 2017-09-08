Пять человек погибли в результате землетрясения в Мексике

Как минимум пять человек стали жертвами землетрясения в Мексике, сообщает Associated Press. Как сообщалось, в ночь на пятницу у южного побережья Мексики в Тихом океане произошло мощное землетрясение. По уточненным данным, сила подземного толчка составила 8,1 балла.

Наибольший удар пришелся на штат Табаско, там погибло двое детей. На одного из них обрушилась стена, другой умер в детской больнице — из-за землетрясения в больнице отключилось электричество, в результате погиб младенец, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Остальные три смерти были зафиксированы в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас штата Чьяпас. Там обрушилось несколько домов.