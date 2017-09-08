Потерпевшими по делу о пожаре в Ростове-на-Дону признаны 428 человек

Для расследования дела, возбужденного по факту возгорания домов в Ростове-на-Дону, создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники. Они занимаются установлением причин пожара. В процессе осмотрены территории 78 пострадавших домовладений, изъят послепожарный мусор, взяты образцы грунта, назначено проведение 24 экспертиз.

«Согласно заключению эксперта, подтвержденному проведенными следственными действиями, а также изъятыми видеозаписями с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов очевидцев пожара, установлен один очаг возгорания, который находился в семи метрах от домовладения №50 по переулку Чувашский», — говорится в сообщении ГУ МВД по Ростовской области.

Потерпевшими по делу признаны 428 человек, установлены и допрошены более 150 свидетелей и очевидцев.