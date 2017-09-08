Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26 человек

Число жертв землетрясения в Мексике в штате Оахака возросло до 26 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти штата.

Ранее СМИ писали о 20 погибших в штате Оахака и еще пяти - в штатах Чьяпас и Табаско, напоминает «РИА Новости».

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. Оно было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км. После мощнейших подземных толчков было зафиксировано более 60 афтершоков, указали в Национальной сейсмологической службе Мексики.

Власти штата Чьяпас, у берегов которого произошло землетрясение, объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах, в настоящий момент проводится эвакуация одного из населенных пунктов.

На несколько стран Латинской Америки из-за землетрясения может обрушиться цунами, отмечает BBC News со ссылкой на сейсмологов. В частности, в ближайшее время они могут образоваться у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.

Президент Мексики Энрико Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным в стране за последние сто лет. По оценкам специалистов NASA, экономический ущерб, связанный с землетрясением и цунами, может составить от $10 млн до $100 млн.