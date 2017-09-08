«Левада-центр»: москвичи cтали чаще жаловаться на нехватку чистого воздуха, туалетов и парковок

За последние 20 лет жители Москвы стали реже жаловаться на нехватку городских парков, детских площадок и уличных кафе, теперь им нужны парковки, велодорожки, бассейны и библиотеки, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Отвечая на вопрос, что им больше всего не хватает в городе, москвичи говорят о чистом воздухе (49% сейчас и 61% в 1997 году), туалетах (40%), парковках для автомобилей (34% и 10% ранее).

Больше воды, фонтанов хотят 22%, мест для гуляний, развлечений - 13%, магазинов для повседневных покупок - 10%, гаражей - 9%.

При этом, по сравнению с 1997 г., горожане стали заметно меньше сетовать на отсутствие мест на улице, где можно посидеть, передохнуть (19% сейчас против 40% ранее), парков/зеленых насаждений (18% против 38%), детских площадок (14% против 32%), уличных кафе (9% против 24%).

Теперь жителям Москвы не хватает бассейнов, спортивных комплексов (23%), велодорожек (11%), библиотек (6%) - 20 лет назад такие варианты ответа респондентами не назывались.

Среди инициатив московских властей наибольшей поддержкой жителей пользуется введение городского велопроката (70%), работы по благоустройству города (63%), строительство новых православных храмов (58%), массовый снос киосков и павильонов у метро и остановок, а также программа реновации (по 54%). Меньше всего москвичам импонирует введение платных парковок в центре столицы (эту меру одобрили 29%).

Социологи также выяснили, что метро остается главным транспортом для москвичей, которым они регулярно пользуются (74% сейчас и 70% в 1997 году), на втором месте - автобус (56% и 59% ранее).

Снизилась популярность троллейбусов (17% против 31% ранее) и трамваев (16% против 26%), зато она возросла у маршруток (13% против 6%), такси (10% против 2%) и личного автомобиля (24% против 10%).