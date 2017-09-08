Путин пообещал увеличить финансирование готовящих IT-специалистов вузов

Необходимые для подготовки IT-специалистов дисциплины в вузах сейчас финансируются из бюджета по самому минимуму, рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 8 сентября, декан механико-математического факультета Пермского госуниверситета Андрей Кузнецов.

Нормативы финансирования действительно предполагают, что для подготовки IT-специалистов нужны только ручки и бумага, подтвердил врио губернатора Пермского края Максим Решетников. «А ведь нужны и вычислительные мощности», — отметил врио губернатора.

Путин согласился, что финасирование нужно увеличить, отметив, что ему «даже в голову не приходило», что ситуация такова. Он попросил Решетникова подготовить и направить ему соответствующие предложения. «Это нужно сделать», — сказал президент.