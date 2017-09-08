В МВД опровергли информацию об оснащении автомобильных номеров чипами

Информация об изменении структуры автомобильных номерных знаков и их чипировании не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В рамках подготовки к пересмотру стандарта НИЦ БДД МВД России (Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения) проведено исследование, которое показало, что существенных изменений имеющегося типажа и структурного построения государственных регистрационных знаков не требуется», - сказала Волк «Интерфаксу» в пятницу.

По ее словам, планируется дополнение стандарта новыми типами номеров для мопедов и автомобилей с нестандартным местом крепления госзнаков (американского и японского производства).

Волк отметила, что возможно уменьшение размеров автомобильных номерных знаков для мототранспортных средств.

5 сентября 2017 г. на официальном интернет-сайте Росстандарта размещено уведомление о разработке проекта национального стандарта «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» (пересмотр ГОСТ Р 50577-93). Сообщалось, что в течение двух месяцев с момента опубликования уведомления будет проходить общественное обсуждение.