В России может измениться формат автомобильных номеров

В России может измениться формат автомобильных номеров, об этом написало интернет-издание «Газета.Ru» со ссылкой на несколько анонимных источников.

Новый формат предполагает «четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS». В результате изменения формата автомобильный номер станет похожим на европейский.

Соответствующий законопроект, по словам источников издания, начнут разрабатывать не ранее осени 2018 г.

«Реформа продиктована в первую очередь нехваткой автомобильных номеров в некоторых регионах. Кроме того, обсуждается вопрос о внедрении в номерные знаки специальных чипов», — говорится в статье.