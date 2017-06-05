Водительские права и загранпаспорта подорожают в полтора раза

Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить Максим Стулов / Ведомости

Госпошлины на водительские права нового поколения возрастут с 2000 до 3000 руб., на биометрические загранпаспорта – с 3500 до 5000 руб. Такое предложение МВД в понедельник было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил участник заседания. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту МВД также будут увеличены госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет – с 1500 до 2500 руб. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного – 1500 руб. против 500 руб. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить, следует из законопроекта МВД.

О планах резко увеличить пошлины за выдачу ряда документов нового образца МВД сообщало почти год назад – в августе 2016 г. Увеличение пошлин необходимо, чтобы компенсировать бюджету расходы на изготовление документов, поясняло МВД в записке к законопроекту. Стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем (чипом) ежегодно возрастает на 10%; фактические затраты бюджета на проведение экзаменов на водительские права, выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей в 2017 г. возрастут на 1000 руб., прогнозировали авторы проекта. Госпошлины необходимо увеличить соразмерно фактическим затратам бюджета, утверждало МВД.

В 2016 г. все виды госпошлин принесли в федеральный бюджет 94,2 млрд руб. – на 7,4% меньше, чем в 2015 г. (тогда было 101,7 млрд руб.). Дополнительные поступления в бюджет в случае увеличения ряда пошлин оцениваются в 44 млрд руб., рассказал «Ведомостям» участник обсуждения инициативы.