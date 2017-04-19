Число оформленных в России загранпаспортов выросло более чем в 1,5 раза

Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта: с начала 2017 г. их число выросло более чем в 1,5 раза. «В этом году мы наблюдаем увеличение оформления загранпаспортов. С начала 2017 г. оно составило порядка 60% по сравнению с 2016 г. - это достаточно серьезно», – сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова. По ее словам, до этого несколько лет подряд россияне реже оформляли загранпаспорта, потому что наиболее востребованные курорты были закрыты.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что это связано с с упрощением процедуры оформления документа и укреплением рубля. «Курс валюты перестал скакать, после двух провальных лет туристический спрос заметно оживился, об этом много пишут и рассказывают по телевизору. Поэтому, видимо, о поездках за рубеж задумались те, кто прежде такой возможности не допускал или не мог себе позволить из-за кризиса», – сказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она добавила, что свою роль сыграло и упрощение процедуры оформления паспортов: «Хлопоты по оформлению загранпаспорта сведены к минимуму. Все можно сделать через портал госуслуг - без очередей, записи на прием и прочих неудобств».