Власти Парижа заметили рост туристического потока из России почти на 70%

Туристический поток в Париж стал восстанавливаться в 2017 г. В январе Париж посетило рекордное за последние 10 лет число туристов, заявили в пресс-службе Офиса по туризму и конгрессам Парижа.

В ноябре 2015 г. в Париже произошла серия терактов. В результате действий террористов погибли 130 человек. В 2016 г. количество иностранных туристов, останавливавшихся в отелях Парижа, сократилось на 10% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

В январе 2017 г. загрузка отелей увеличилась до 66,6%, или на 8,4 п. п. по сравнению с январем 2016 г., почти на треть выросло число иностранных путешественников.

В феврале туристический поток в Париж вырос на 11%. Число туристов из России увеличилось почти на 70%, из Японии - на 77%, Бразилии и США - на 30,9% и 24,6% соответственно.