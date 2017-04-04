Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Петербурге

Мэр Парижа Анна Идальго сообщила, что огни на Эйфелевой башне в ночь со вторника на среду погасят в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга.

«В полночь Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге», — написала она в Twitter.

В понедельник 3 апреля приблизительно в 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Следствие считает, что теракт совершил мужчина из Средней Азии. По последним данным, в результате теракта 14 человек погибли, 50 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.Исполнителем теракта в Следственном комитете считают уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова 1995 года рождения.