Транспорт

Как такси и городской транспорт боролись с коллапсом на дорогах

После теракта Петербургский метрополитен не работал пять часов
  • Надежда Зайцева,
  • Мария Буравцева,
  • Валерия Лебедева,
  • Дмитрий Горшенин
  • / Ведомости
В час пик город остался без метро
В час пик город остался без метро
Евгений Егоров / Ведомости

В понедельник, 3 апреля, около пяти часов не работали все станции Петербургского метрополитена. Около 14.40 в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное устройство. По данным городской администрации, 10 человек погибли, 43 пострадавших госпитализированы. Около 15.00 на ст. м. «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, его мощность, по данным источника «Интерфакса», составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. На всех станциях шла проверка, сообщила пресс-служба метрополитена.

В 20.40 движение было частично восстановлено. Полностью открыты зеленая, оранжевая и фиолетовая ветки. Синяя ветка, на которой произошел взрыв, открылась от ст. м. «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до «Парнаса», а красная – от «Площади Восстания» до «Девяткино» и от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».

Теракт в метро Петербурга – трансляция

Ежедневно метрополитеном пользуется 2 млн человек, на него приходится до 40% всех пассажирских перевозок в городе.

После закрытия метро весь наземный городской транспорт стал работать бесплатно. По данным ГУП «Пассажиравтотранс», на пять маршрутов, дублирующих ветки метрополитена, было направлено 150 автобусов (всего в городе ежедневно работает около 1400 автобусов). В оперативном режиме за счет резерва были усилены основные маршруты СПб ГУП «Горэлектротранс». Организован бесплатный проезд в пригородных электропоездах в черте города.

В середине дня на наземный транспорт перешел большой поток пассажиров, говорит представитель комитета по транспорту. Бесплатным стал и проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Взимание платы приостанавливается до нормализации транспортной ситуации в городе, сообщила вчера «Магистраль Северной столицы». По данным компании, движение на ЗСД, подъездах и съездах с магистрали затруднено.

Подбросить до дома

«Московский проспект превратился в пешеходку от Сенной до Обводного канала. Народ штурмом берет автобусы на конечных, утрамбовываясь в шпроты, – написала в Facebook жительница Петербурга. – Мне свезло – добрая самаритянка подвезла на машине».

О помощи жертвам взрывов объявил сервис «Таксовичкоф». Компания отправила машины к станциям «Сенная» и «Технологический институт» и предложила людям бесплатную доставку до дома или ближайшего пункта помощи. Сервис Uber отправил сообщение всем водителям на линии с просьбой быть ближе к окрестностям Невского проспекта, чтобы помочь людям добраться до нужного пункта назначения. Все поездки с Uber из района, где произошла трагедия, будут бесплатными для пользователей до конца дня, сообщает представитель компании. Стоимость поездки водителям будет компенсирована за счет компании, уточнили в Uber, не раскрыв затраты. В «Таксовичкоф» вчера не назвали количество задействованных в акции машин.

Акции памяти погибших в метро Петербурга

Сервис каршеринга «Делимобиль» также объявил, что работает бесплатно до конца дня. «В городе используются все 100 машин, пользователи друг друга подвозят, в основном это центр города», – сообщила представитель компании. Многие водители в соцсетях предлагали бесплатно подвезти пассажиров. На дорогах образовались пробки, которые, по данным «Яндекса», быстро достигли 10 баллов. Многие петербуржцы предпочли пойти домой пешком.

Администрация поблагодарила водителей городского транспорта и службы такси, которые работали бесплатно: «Все это позволяет снизить остроту проблемы в мегаполисе, который внезапно остался без самого массового и быстрого вида транспорта – метрополитена». Администрация города действовала очень грамотно при разрешении транспортной ситуации в городе: дополнительный общественный транспорт, бесплатный проезд, усиленное дорожное регулирование позволили избежать тотальных заторов, говорит Николай Захаров, руководитель проектов практики «Инфраструктура» консалтинговой группы НЭО. По его словам, других действенных методов борьбы с пробками при существующем трафике не существует: «Такой город, как Петербург, не может продержаться долго без работающего метро».

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