«России нужен более развитый транспортный рынок»
- Александр Воробьев
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На Россию приходится всего несколько процентов выручки логистического оператора GEFCO, три четверти акций которого принадлежат РЖД. Но акцент на развитие в России – это не только пожелание основного акционера, но и позиция менеджмента: российский рынок неразвит и может расти в несколько раз быстрее глобального, говорит председатель правления GEFCO Люк Надаль. Компания рассматривает возможность поглощений в том числе в России. По мнению Надаля, GEFCO стала удачной инвестицией для РЖД: российская монополия купила 75% акций у PSA Peugeot Citroen за $800 млн в 2012 г., 25% остались у автоконцерна, с тех пор стоимость компании значительно увеличилась. Принадлежность российской госкомпании, по его словам, не повлияла на европейский бизнес GEFCO и взаимоотношения с партнерами – такой акционер всего лишь делает компанию «немного особенной».
– Как дела у GEFCO в России и как, на ваш взгляд, себя чувствует российский рынок логистических услуг?
Логистический оператор
Акционеры – ОАО «РЖД» (75%), PSA Group (25%).
Финансовые показатели (2016 г.):
выручка – 4,2 млрд евро,
EBITDA – 172,8 млн евро.
... Компания создана в 1949 г. концерном Peugeot, в России работает с 2003 г.
– Российский рынок немного уменьшился за последние два года, но сейчас стабилизировался и растет снова. У нас очень значительный рост, у которого две причины: во-первых, GEFCO стала намного лучше известна на рынке, во-вторых, клиенты все больше доверяют провайдерам логистических услуг. Три-четыре года назад совсем немногие производители отдавали логистику на аутсорсинг, но сейчас они лучше понимают, что такие компании, как GEFCO, могут им дать.
Выручка «GEFCO Россия» в 2016 г. выросла на 46% (до 5,1 млрд руб.), это много.
– Какой прогноз на этот год?
– Рост GEFCO в России будет двузначным, почти 20%. Глобально GEFCO будет расти значительно медленнее, на 4–5%. Очевидно, что для нашей компании Россия – страна для значительной экспансии.
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