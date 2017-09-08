Минобороны России возмущено сносом мавзолея воинов Красной армии в Польше

Минобороны России возмущено сносом мавзолея на кладбище солдат Красной армии в польском городе Тшчанка. Об этом заявил начальник управления ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

«Власти Польши без уведомления и согласия российской стороны в пределах могилы снесли все архитектурные элементы захоронения, включая мавзолей воинов Красной Армии. Это возмутительный акт надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы - фашизма», - сказал он.

Посольство России в Польше ранее выразило в связи с этим событием протест.