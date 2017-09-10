Потомок Д’Артаньяна приехал наблюдателем на выборы в Ярославле

Бывший член Европарламента и французского сената, президент франко-иранской организации содружества Амери Д’Артаньян приехал на выборы в Ярославле в качестве наблюдателя.

Об этом сообщает портал органов государственной власти Ярославской области.

«Действующий герцог, владелец замка в провинции Гасконь, обладатель шпаги де Тревиля, он происходит из известного рода де Монтескью Д’Артаньян. Он уже был в Ярославле 66 лет назад и сейчас видит существенные изменения во внешнем виде города», — говорится в сообщении.

Амери Д’Артаньян рассказал, как он вместе с другими наблюдателями тестировал КОИБы. «Пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги. Но машина не позволила нам это сделать. Такой системы и высоких технологий во Франции нет», — сказал он.

В Ярославле в губернаторы баллотируется бывший сотрудник Службы безопасности президента Дмитрий Миронов. Владимир Путин за год три раза посетил регион.