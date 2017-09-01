Путин в третий раз за год посетит регион своего бывшего охранника
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Президент Владимир Путин завершает турне по регионам, где 10 сентября предстоят прямые выборы губернаторов. 1 сентября он посетит Ярославскую область, где в губернаторы баллотируется бывший сотрудник Службы безопасности президента (СБП) Дмитрий Миронов, подтвердили два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». Это будет третий визит Путина к Миронову после его назначения 28 июля 2016 г.: президент был там в ноябре 2016 г., через 3,5 месяца после назначения, и в конце апреля 2017 г.
Больше ни один из 16 выборных регионов такого внимания со стороны президента не удостоился. Путин регулярно ездит к выдвинутым им врио губернатора начиная с апреля, побывал у 12 из них, но, кроме Ярославской области, всюду был по одному разу (дважды посетил лишь Карелию, но только в одном случае с рабочим визитом, а в первый раз его целью был остров Валаам). В 2016 г. в губернаторы Тульской области баллотировался еще один бывший сотрудник СБП – Алексей Дюмин, но и его Путин перед выборами навестил лишь однажды.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о причинах пристального внимания Путина к Ярославской области не ответил. Миронов – доверенный человек Путина, его порученец, с которым выстроены человеческие отношения, напоминает политолог Евгений Минченко.
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