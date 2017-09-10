Единороссы лидируют на выборах главы Бурятии и губернатора Томской области

Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах главы Бурятии и губернатора Томской области.

В Томской области обработано 8,61% бюллетеней. За единоросса Сергея Жвачкина проголосовали 53,69% избирателей. Его соперник от ЛДПР Алексей Диденко набрал 22,62% голосов.

По итогам обработки 12,99% бюллетеней в Бурятии лидирует кандидат от «Единой России» Алексей Цыденов, набравший 88,07% голосов. На втором месте — Батоладай Багдаев, представляющий «Коммунистов России», за него проголосовали 4,88% избирателей.

Жвачкин и Цыденов временно исполняют обязанности руководителей этих регионов.