На выборах главы Якутска лидирует действующий мэр Николаев

По итогам обработки 81,58% бюллетеней, на выборах главы Якутска с большим отрывом лидирует действующий мэр Айсен Николаев («Единая Россия»).

За Николаева проголосовали 67,34% избирателей. Второе место занимает Радий Васильев (КПРФ), набравший 10,87% голосов. На третьем месте — представитель «Справедливой России» Денис Васильев с 5%. За ним идет выдвиженец ЛДПР Гаврил Парахин, получивший 4,69% голосов.

Против всех проголосовали 11,17% горожан.

Явка к 18.00 мск (00.00 по местному времени) составила 35,94%. В 2012 г. итоговая явка на выборах мэра города была почти в два раза выше.