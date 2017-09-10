Явка на выборах в Москве к середине дня составила 8,5%

На муниципальных выборах в Москве к середине дня проголосовали 8,5% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «На 15.00 явка составила 8,48%. Можно говорить о 8,5%», – сказал он.

Он уточнил, что наибольшая активность избирателей наблюдается в пос. Восточном (20,82%) , наименьшая – в Южном Бутове (5,67%).

В Москве в воскресенье проходят муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. Всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов – это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.