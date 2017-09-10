Путин и Медведев проголосовали на муниципальных выборах в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовали на муниципальных выборах в Москве.

Путин проголосовал на участке № 2151, который расположен в здании Российской академии наук. В прошлом году, когда выбирали депутатов Госдумы, Путин голосовал на этом же участке.

Во время приезда Путина доступ к избирательному участку ограничен не был, но желающих проголосовать просили предъявить паспорт на входе в здание РАН.

Медведев вместе с супругой Светланой проголосовал в школе № 1448 в Раменках. Доступ на участок также не ограничивался.