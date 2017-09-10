ЦИК объяснил, почему «открепившихся» избирателей оказалось больше, чем внесенных в списки по месту пребывания

«Открепившихся» избирателей оказалось на 8000 больше, чем внесенных в списки по месту пребывания Денис Абрамов / Ведомости

В общей сложности 245 335 человек воспользовались возможностью проголосовать по месту пребывания, а не регистрации. Как сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова, 223 407 человек подали заявления о намерении проголосовать на другом участке не позднее, чем за четыре дня до голосования. Еще 21 928 человек — те, кто не уложился в этот срок — получили заявления со специальными марками, которые тоже позволяют проголосовать, но только на специально отведенных для этого участках. Эти данные опубликованы на сайте ЦИК.

Ранее эксперты движения «Голос» обнаружили, что в 20 регионах, где применяется экспериментальный порядок голосования, количество вычеркнутых из списков избирателей на 8000 человек превышает количество включенных в списки по месту пребывания. Кроме того, отмечают они, опубликованы только данные о включенных в списки избирателях — данные по исключению содержат только общее количество.

Зампред ЦИК Николай Булаев советует наблюдателям «не искать блох, которых там нет»: избиратель — живой человек, и плохо поддается простым арифметическим действиям, таким как сложение и вычитание, заявил он. В случае, когда указанные избирателем в заявлении данные не совпадали с информацией в реестре избирателей, его вычеркивали из списка как по месту жительства, так и по месту пребывания, объяснил Булаев. Это делалось для того, чтобы исключить любую возможность двойного голосования, объяснил он.

Ранее человек в ЦИК говорил, что намерение публиковать имена включенных в списки избирателей (пусть и в усеченном виде — вместо фамилии указывается только первая буква) вызвало нарекания Роскомнадзора, где считают, что такая информация может привести к нарушению закона о персональных данных.

На этих выборах в России впервые применяется норма, позволяющая избирателям самим выбирать место, где они хотят проголосовать. Соответствующие поправки Госдума приняла минувшим летом. Как ожидается, в полную силу нововведение заработает на выборах президента, это позволит привлечь на участки от 3 до 15 млн избирателей.