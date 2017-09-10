Оппозиция заявила об аномально большом количестве голосующих на дому в Москве

О большом числе голосующих на дому на муниципальных выборах в Москве ранее сообщили оппозиционеры Валерий Шарифулин / ТАСС

Заявления о том, что количество голосующих на дому на муниципальных выборах в Москве в несколько раз превышает показатели прошлых лет, «на наш взгляд, из области предположений», заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что по состоянию на конец субботы было подано около 60 000 заявлений о надомном голосовании, причем эта цифра не окончательная. В 2012 г. в Москве было 158 000 «надомников», добавил он. Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила участников кампании не распространять недостоверную информацию. В ЦИК проанализируют сделанные заявления и на откровенную клевету будут «соответствующим образом» реагировать — она не исключает и обращения в суд.

Напомним, что в марте 2012 г. муниципальные выборы в Москве были совмещены с президентскими. Явка на президентских выборах в Москве тогда составляла 58%. Близкий к Кремлю Фонд развития гражданского общества предсказывал в августе, что явка на московских муниципальных выборах составит 10-15%. По словам Горбунова, на 12.00 в Москве проголосовали 3,6% зарегистрированных избирателей.

О большом количестве голосующих на дому на муниципальных выборах в Москве ранее сообщили оппозиционеры. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что надомное голосование «аномальное» и «по сравнению с предыдущими годами надомников больше в четыре раза». «Тут же вскрываются и нарушения: подписи в заявлениях надомников и в реестре избирателей не совпадают. Наблюдатели, которые отправляются по квартирам, видят, что пожилых людей вынуждают голосовать соцработники», — написал Гудков в Facebook.

В Красносельском районе Москвы 418 «надомников», сообщил кандидат в муниципальные депутаты Даниил Агневский. Соруководитель проекта Гудкова Максим Кац заявил, что в Коптево полиция задержала соцработника, который агитировал в ходе надомного голосования. Кандидат в муниципальные депутаты Тимирязевского района Юлия Галямина написала в Twitter, что соцработники после каждого посещения надомников «отзваниваются своим кураторам и отчитываются в группу в WhatsApp». Наблюдатели с УИК № 2195 в Зюзино записали видео, как на надомном голосовании соцработник советовал, за кого голосовать, сообщил кандидат в муниципальные депутаты Антон Грешин.

Как проходит единый день голосования