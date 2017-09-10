Число погибших в результате землетрясения в Мексике выросло до 90

Как минимум 90 человек стали жертвами землетрясения в Мексике, сообщает Reuters. Подземный толчок магнитудой 8,1 произошел в ночь на пятницу по местному времени.

Смерти зафиксированы в трех соседних штатах, расположенных ближе всего к эпицентру, который залегал в 70 км от побережья. В штате Оахака погиб 71 человек, число погибших в Чиапасе достигло 15, еще четыре смерти зафиксированы в Табаско.

Отмечается, что это землетрясение стало более разрушительным, чем землетрясение 1985 г. Пострадавшие боятся возвращаться домой, опасаясь, что толчки могут повториться.