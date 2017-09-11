Улюкаев ответил эпиграфом к «Ревизору» на слова Сечина о действиях прокуроров

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, прокомментировал высказывание главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о «профессиональном кретинизме» прокуроров.

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива», – ответил Улюкаев эпиграфом к гоголевскому «Ревизору» на вопрос журналистов, не кажется ли ему что у Сечина сдают нервы.

Сегодня в Замоскворецком суде проходит четвертый день допроса свидетелей по делу Улюкаева.

Ранее Сечин прокомментировал действия прокуратуры, которая обнародовала в суде стенограмму его разговора с Улюкаевым.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», – ответил Сечин специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на вопрос, как он относится к таким действиям прокуратуры. Он также добавил, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым».