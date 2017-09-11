Адвокат Улюкаева предложил Сечину извиниться перед прокуратурой

Адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев считает необоснованным «выпад» Сечина, назвавшего «профессиональным кретинизмом» оглашение аудиозаписи следственного эксперимента с Улюкаевым.

«Если бы гособвинение его не огласило, его бы огласила защита. Более того: мы будем настаивать на прослушивании записей, так как в этом деле для нас важно все, включая интонации. Поэтому обвинять и, даже я бы сказал, оскорблять представителей государственного обвинения в данной ситуации мне представляется совершенно необоснованным. Я считаю, что нужно извиниться», – сказал Гриднев.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал действия прокуратуры, которая обнародовала в суде стенограмму его разговора с Улюкаевым.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», – ответил Сечин специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на вопрос, как он относится к таким действиям прокуратуры. Он также добавил, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым».