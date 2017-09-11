Оппозиция потеряла большинство в совете депутатов Тимирязевкого района после пересчета

Оппозиционные кандидаты потеряли большинство в совете депутатов муниципального округа Тимирязевский после пересчета голосов в УИК № 435, сообщает движение «Голос».

Кандидат по Тимирязевскому району по второму округу сообщил, что пересчет голосов был назначен по жалобе от кандидата Пуховича, «который набрал несколько десятков голосов и даже не присутствовал на подсчете», отмечает «Голос».

Избирком Тимирязевского района принял решение о повторном пересчете. Прибывшие в ТИК наблюдатели и кандидаты обнаружили, что мешок с бюллетенями уже был вскрыт неизвестным мужчиной, и комиссия приступила к повторному подсчету, уточняет «Голос»: «Сам подсчет начался в помещении ТИК только в 9.00 11 сентября и у кандидатов есть сомнения в его правильности, так как упакованные бюллетени уже были вскрыты заранее».

По итогам пересчета кандидат Москвина от «Единой России» получила дополнительно 28 голосов и вошла в пятерку победителей. В результате оппозиционные кандидаты лишились большинства, теперь у них семь из 15 представителей в совете депутатов.