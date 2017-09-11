Глава Саратова ушел в отставку из-за «вопросов» по организации выборов

Глава Саратова Валерий Сараев решил уйти в отставку, сообщил врио губернатора региона Валерий Радаев на пресс-конференции.

По его словам, такое решение было принято, так как «по организации выборов были вопросы к Саратову», передает «Интерфакс».

«Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку. Его обязанности будет исполнять заместитель согласно должностной инструкции», – подчеркнул Радаев (цитата по ТАСС).

10 сентября в России прошел единый день голосования. Избирательная комиссия Саратовской области по итогам дня сообщила, что жалобы на нарушения в ходе выборов поступали с участков почти во всех районах города.