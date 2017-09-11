Песков назвал «политической конкуренцией» результаты выборов в Москве

На муниципальных выборах в Москве победу одержала «Единая Россия», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив в то же время высокий результат оппозиции в ряде районов.

По его словам, «есть побеждающие и от других партий». «Это прекрасно. Они [оппозиционные депутаты] будут принимать участие в жизни города, показывать свою эффективность. Это есть плюрализм и есть политическая конкуренция», - добавил он.

Песков считает, что явка на выборах в единый день голосования соответствовала общеевропейским тенденциям: «Когда речь идет о выборах в Госдуму, явка больше, глав регионов - она больше. Когда идут муниципальные выборы - там поменьше».

Легитимность прошедших выборов была обеспечена на высоком уровне, заявил Песков, ориентируясь на информацию из ЦИК о том, что жалоб было зафиксировано гораздо меньше, а их характер в большинстве случаев был менее серьезным, чем ранее. «Отличительной чертой нынешних выборов была нулевая толерантность к каким-либо нарушениям. Вы уже видели совершенно молниеносную реакцию региональных властей на поступающую информацию о тех или иных нарушениях, - сказал Песков. - В молниеносном режиме производились увольнения, возбуждались уголовные дела и т. д., что, конечно, не может не вызывать удовлетворения».