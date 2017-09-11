Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже своего паспорта

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что оставил свой украинский паспорт в автобусе на границе с Украиной, а потом «пришла полиция и украла паспорт».

«Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон… Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт», — сказал Саакашвили. Он отметил, что сейчас его паспорт находится у правоохранителей. Вместе с тем он подчеркнул, что не считает себя преступником в связи с инцидентом с прорывом границы Украины.

«Почему (паспорт) был в автобусе? Потому что произошло неожиданное: люди взяли меня, унесли. В автобусе защищенная собственность, никто не имеет право красть», — ответил Саакашвили на вопрос, почему паспорта при пересечении границы при нем не было.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября вечером прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили пересек украинскую границу незаконно, так как не прошел пограничный контроль.