Задержан собственник обрушившегося в Балашихе кинотеатра

Задержан собственник здания кинотеатра, обрушившегося в Балашихе, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

«Следователями задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего, а также установление иных лиц, причастных к совершению данного происшествия.