Десять человек пострадали при обрушении стены кинотеатра в Балашихе

В подмосковной Балашихе обрушилась стена заброшенного кинотеатра «Союз», сообщили в ГУ МЧС по Московской области. «Установлено, что произошло обрушение внешней кирпичной стены площадью 48 м кв.», — говорится в сообщении ведомства. Есть пострадавшие, отметили в экстренных службах. На месте происшествия работают 47 человек и 15 единиц техники.

В результате инцидента 10 человек получили травмы, сообщает «РИА Новости». «Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет», — рассказали агентству в администрации городского округа. Семь человек обратились за психологической помощью, трое госпитализированы с ушибами и порезами, в том числе один ребенок.

По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж конструкций здания.