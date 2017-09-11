Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года

Средняя продолжительность жизни россиян за семь месяцев 2017 г., согласно данным Росстата, впервые в истории достигла 72,5 года. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, у мужчин продолжительность жизни увеличилась на год - с 66,5 до 67,5 г., а у женщин составила 77,4 г.

Скворцова отметила, что за указанный период в стране умерло на 23 700 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост продолжительности жизни связан со снижением смертности от основных заболеваний: болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения, отмечает «РИА Новости».

В августе вице-премьер Ольга Голодец говорила, что средняя продолжительность жизни в России по итогам первого полугодия этого года составила 72,4 г. По ее словам, увеличение средней продолжительности жизни произошло благодаря снижению смертности. В частности, по итогам первого полугодия 2017 г. смертность сократилась до 12,9 на 1000 человек.